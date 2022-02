El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el líder de l’oposició, Salvador Illa, van constatar ahir les seves discrepàncies a gairebé tots els fronts en la reunió que van mantenir al Saló de Montserrat del Palau de la Generalitat. Amb tot, els socialistes van sortir satisfets d’una trobada que s’emmarca en la línia de presentar-se com una oposició útil, que busca ser l’alternativa però també proposa acords al Govern.

Illa feia mesos que demanava una reunió formal amb el president. I, quan va arribar el dia, va aprofitar l’oportunitat per fer-li arribar una multitud de documents. El principal resumeix la política de mà estesa que el líder del PSC ha mantingut des del principi de la legislatura i que ara, un any després de la seva victòria insuficient a les eleccions, busca intensificar.

Illa va lliurar a Aragonès una llista de 43 propostes d’acords que incideixen en tres eixos: el de la generació de prosperitat, el de l’increment de l’autogovern i el de la millora del finançament autonòmic. En la seva intervenció posterior a la trobada, el primer secretari del PSC va fer un èmfasi especial en aquest últim assumpte, perquè el sistema actual, va recordar, va caducar el 2014. El Govern, tot i això, creu que no hi haurà millora si Catalunya no surt del règim comú .

Tampoc hi va haver resposta del president a la petició d’Illa que es reprengui el diàleg entre partits catalans, que segons el líder socialista és «la tercera pota» de les converses que es duen a terme en àmbits com la comissió bilateral i la taula de governs. Illa es va descartar com a «mediador» en aquest últim fòrum, el bloqueig del qual va denunciar Aragonès en la seva conferència de dilluns: «Jo no sóc la persona per fer d’intermediari. La Generalitat ha de tenir un diàleg directe amb el Govern».

Tot i la distància en aquests i en la majoria d’assumptes, els socialistes estaven satisfets després de la reunió. Fonts del partit destacaven que s’havia allargat més del previst -una hora i mitja-, i que Illa i Aragonès van estar sols, sense col·laboradors, durant la reunió.

Al matí, i en una entrevista amb TV-3, Aragonès va asseverar que si Sánchez «vol seguir en el càrrec haurà de tornar a parlar amb ERC i arribar a acords». Aragonès fins i tot va dibuixar una pista d’aterratge Sánchez a la taula de diàleg. Va acceptar que el fòrum necessita temps, però que cal produir avenços per dotar de més longevitat l’òrgan.