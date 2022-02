L’Audiència de Barcelona ha ordenat que s’investigui l’exconseller Francesc Homs per la presumpta desviació de fons per a la promoció internacional del procés. El tribunal de la Secció Vuitena ha anul·lat la interlocutòria d’arxivament sobre l’exdiputat que va dictar el Jutjat d’Instrucció número 8 de la capital catalana, que instrueix la causa en què apareixen com a imputats l’exconseller Raül Romeva, l’exsecretari general del Diplocat Albert Royo i altres alts càrrecs de la Generalitat. Homs va negar ahir qualsevol irregularitat i va defensar que sempre es va actuar segons el que dictava la llei.

La jutge d’instrucció Carmen García Martínez va desestimar en el seu dia imputar Homs pels fets que li va atribuir la Fiscalia de Barcelona en la seva querella, en entendre que no tenien caràcter delictiu ni que les despeses abonades excedissin el marc de competències de la Generalitat en acció exterior o estiguessin relacionades amb el procés. No obstant, ara l’Audiència de Barcelona rebutja aquest argument i afirma que l’exconseller ha de ser, d’entrada, investigat per aclarir si ha comès o no algun delicte. La magistrada García Martínez, segons fonts jurídiques, ha remès les actuacions a les parts personades en la causa, tant a la fiscalia com a les defenses, perquè es pronunciïn sobre si les indagacions contra Homs s’han de desenvolupar en una peça separada de la principal, alhora que corrobora que, segons ella, les conductes sota sospita no tenen relació amb actes a l’estranger a favor de la independència. La fiscalia argumenta en la querella que Homs, en la seva condició de secretari general de la Conselleria de Presidència, el 2011 i el 2012, va participar en la fragmentació irregular de la contractació dels serveis oferts per una empresa per al desplaçament i l’allotjament a Barcelona dels assistents a la trobada mundial de comunitats catalanes a l’exterior, celebrada a Barcelona el maig del 2012.