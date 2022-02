L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no desaprofita cap oportunitat per qüestionar el lideratge de l’actual cap del Govern. Ahir, amb motiu de la presentació d’un «ministeri lliure d’Exteriors», el líder de Junts va defensar el Consell per la República –que presideix– com l’únic que pot representar l’independentisme amb «llibertat d’acció». Per això va reclamar a Pere Aragonès un lideratge coral del moviment i la concreció sobre què fer.

Puigdemont va sol·licitar al Govern que acordi amb els partits i les entitats independentistes una estratègia conjunta i va avisar que els lideratges són «corals». Per això, va alertar que tot allò que s’aparti d’aquestes premisses «tindrà dificultats per liderar» l’independentisme. «Fa quatre anys que demanem» una estratègia compartida, va afegir l’expresident de la Generalitat. Puigdemont va carregar contra l’«anomenada» taula de diàleg amb el Govern central per part de la Generalitat i va anticipar «el fracàs» d’aquesta estratègia, després del qual el Consell per la República tindrà «la feina feta». Una feina que, va afegir a continuació, «difícilment pot fer el Govern per la decidida repressió que porta a terme l’Estat». Sobre el seu eventual retorn a Catalunya, l’expresident va defensar que la seva tornada «no passa per una posició personal, sinó política» per «revertir» les condicions polítiques actuals. A la pregunta sobre si es planteja abandonar la presidència de Junts per Catalunya, es va remetre al que va dir dilluns passat en una sessió del Consell per la República, en què va demanar no fixar un criteri per escrit però va avançar que, si és reelegit al consell, té «clar» el que ha de fer respecte al conflicte d’interessos. I el que ha de fer, va afegir, és actuar amb «responsabilitat».