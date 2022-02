El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, avala la retirada de la mascareta a l’interior de les escoles als més petits a partir del 28 de febrer. Això reclama un informe que l’Associació Espanyola de Pediatria va fer públic dimarts. Els pediatres proposen un calendari per a la retirada progressiva de la mascareta a les escoles, començant per primer i segon de primària a partir del dilluns dia 28 i reforçant la ventilació. Tercer i quart de primària deixarien el tapaboques fins el 14 març; cinquè i sisè, el 28 març; educació secundària obligatòria (ESO), el 25 d’abril; i batxillerat, el 9 de maig.

Els pediatres basen la recomanació en què la capacitat d’infectar dels nens augmenta progressivament amb l’edat. «Aquesta informació ens permet proposar una sèrie de mesures de desescalada que s’adoptarien de forma progressiva, des dels grups d’edats més inferiors als de més edat, i en línia amb el que diverses societats pediàtriques autonòmiques han anat reclamant», explica el doctor Quique Bassat, coordinador del Grup de Treball de l’AEP per a la Reobertura de l’Escolarització.

«El document quadra amb el que nosaltres sempre defensem com un pas més cap a la normalització», va dir ahir el conseller des de Vic. Salut, va explicar, portarà el debat de la mascareta en interiors a la comissió interterritorial de Sanitat de la setmana que ve .

La veritat és que cada dia és més evident el declivi de la sisena onada a Catalunya, cosa que justifica la retirada progressiva de restriccions. Els indicadors, principalment l’índex de rebrot, estan desaccelerant de manera molt ràpida i ja se situen en nivells de principis del desembre passat.

Els contagis de covid-19 fa 20 dies que baixen a Catalunya i la pressió als centres d’assistència primària es va alleujant, encara que l’ocupació hospitalària baixa més lentament. Segons les dades de Salut, ahir hi havia 2.103 persones ingressades per coronavirus als hospitals, de les quals 303 estaven greus a les ucis. Són xifres menors a les notificades la vigília. La velocitat de propagació del virus es manté estancada en 0,64, però que estigui per sota d’1 vol dir que el virus està en regressió.