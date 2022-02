Els directius del Consell Esportiu de L’Hospitalet, entitat investigada per presumpta malversació de fons, obligaven els seus empleats a assistir a actes del PSC, almenys quan l’exregidor d’Esports Cristian Plaza estava al capdavant com a director (el 2019 va passar a ser president ). Així ho va explicar Mercedes H., una de les treballadores afectades i testimoni clau, durant la seva declaració davant la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (Udef) de la Policia Nacional. A aquesta dona, que havia estat parella del denunciant i encara regidor Jaume Graells, els agents van arribar a oferir-li acollir-se al pla de protecció de testimonis.

Mercedes H. va relatar a la policia que quan es va incorporar a treballar al Consell, el 2009, Plaza li va indicar que «seria bo» que s’afiliés al PSC, «com la resta dels membres» de l’entitat sense ànim de lucre de promoció de l’esport a la localitat. La testimoni no ho va fer, segons la seva versió, per «principis i valors personals». En la seva declaració, va explicar que, des que va començar la seva relació laboral, «li feien acudir» a actes del PSC, com, per exemple, a un míting de campanya al qual va assistir Alfredo Pérez Rubalcaba i que es va celebrar a L’Hospitalet. Com ella, van anar en un autocar tots els membres del Consell.

L’empleada de l’entitat va admetre que «em feien anar un parell de vegades a l’any de manera obligada» a la comissió d’esports a la seu del PSC al barri de Santa Eulàlia. Anava en qualitat d’ajudant i li indicaven que fes fotos o que portés documentació, entre altres tasques. La testimoni va recordar que el 2010 va assistir, «per ordre» de Plaza, a un acte de l’alcaldessa Núria Marín. Aquest acte es va fer, va precisar, a la planta superior d’un bar davant del Casino de L’Hospitalet. Ella, va insistir, no va cobrar mai per aquests serveis extres, ja que li van assegurar que «estava inclòs en el seu sou».

La testimoni va fer referència a un dinar al qual «van fer-me anar» a un bar del barri del Gornal el 15 de maig del 2019, en què va participar l’alcaldessa, el tinent d’alcalde Cristian Alcázar, Graells i Plaza. A aquest dinar van assistir àrbitres i companys del Consell, sent unes 30 persones.