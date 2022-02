Una cinquantena de persones, convocades pels sindicats educatius Ustec-Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc-Sps i UGT, van ocupar ahir la Conselleria d’Educació en protesta pels canvis al calendari escolar per al curs 2022-23, anunciats pel president, Pere Aragonès, i el conseller Josep Gonzàlez-Cambray sense prèvia consulta a la comunitat educativa. I no tenen intenció d’abandonar l’edifici de la Via Augusta de Barcelona fins que Cambray no «doni la cara» i s’avingui a retirar l’ordre del calendari i a obrir una «negociació real» sobre aquest assumpte i d’altres que hi ha sobre la taula, com els nous currículums de primària, l’ESO i el Batxillerat, el requeriment del C2 de català per exercir la docència, l’aplicació de la sentència del 25% de castellà i l’estabilització dels interins.

«S’ha trencat la pau social», va assenyalar Iolanda Mármol, portaveu d’USTEC. Mármol va afegir que pensaven passar la nit a l’edifici i que els Mossos d’Esquadra els havien assegurat que no els desallotjaran. Els manifestants van instar el personal educatiu a organitzar assemblees als centres per concretar propostes de mobilització «contundents». L’anunci per sorpresa de l’avançament de l’inici del curs ha estat el que ha esgotat la paciència dels sindicats de docents. «És absolutament intolerable i no acceptarem que el conseller Cambray s’hagi saltat la negociació col·lectiva i es negui a dialogar amb tota la comunitat educativa», va explicar, tot afegint que «fins i tot s’ha atrevit a menysprear el Consell Escolar de Catalunya». Aquest organisme consultiu ha expressat aquesta setmana el seu profund malestar amb les formes en què s’ha comunicat el canvi de calendari i han exigit un ple extraordinari que Cambray ha acceptat convocar per a dilluns. Especialment malament han caigut entre els sindicats unes paraules de Cambray per justificar el fet que el Govern prengués la decisió d’avançar l’inici de curs sense consultar formalment la comunitat educativa. El conseller ha insinuat en un parell d’ocasions que si fos pels sindicats no es faria res. Ahir, en una roda de premsa, el conseller va afirmar, en al·lusió a la decisió de tenir les escoles obertes durant la pandèmia, que «si haguéssim fet debat i haguéssim volgut estar d’acord amb tots, tinguem-ho clar que, amb els sindicats, les escoles no haurien obert amb covid i les escoles havien d’estar obertes». I va advertir que el Departament no escoltarà l’immobilisme.