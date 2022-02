El sacerdot Josep Maria A.M., arrestat dijous de la setmana passada pels Mossos d’Esquadra per exhibicionisme i per pagar a menors perquè accedissin a realitzar pràctiques sexuals davant la seva presència, va ser també investigat per la policia catalana per fets similars el 2010, quan estava al capdavant de la parròquia de Montmajor (Berguedà). En aquella ocasió, el capellà va ser acusat de pressionar el fill d’una família d’origen romanès, que residia en aquesta població de menys de mil habitants, perquè accedís a les peticions de caràcter sexual. Fonts del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al qual pertany la parròquia de Castelldefels, van rebutjar aclarir si coneixien o no aquest passat del sacerdot, ni tampoc si aquest va ser el motiu pel qual va ser traslladat de Montmajor a Castelldefels. «No podem parlar de res que pugui interferir una investigació judicial en curs», es van excusar.

Josep Maria A. M., que actualment té 74 anys, va arribar a la parròquia de Santa Maria de Castelldefels fa uns 10 anys, poc després de la investigació dels Mossos a Montmajor. A Castelldefels no exercia de rector del lloc (hi ha un altre sacerdot que exerceix aquestes funcions). «Aquí no feia missa. Bevia, estava malalt i havia esdevingut un problema», va explicar un feligrès. Des del Bisbat sí que van confirmar que amb prou feines tenia responsabilitats. Els Mossos d’Esquadra van arrestar Josep Maria A.M. fa una setmana després que una família presentés una denúncia. Segons els denunciants, el sacerdot hauria pagat a dos adolescents per convèncer-los que practiquessin sexe amb les seves respectives parelles en un hotel i davant la seva presència. Una de les implicades, també menor d’edat, en adonar-se de la presència del capellà a l’hotel, es va negar a acceptar la proposta i, a més, ho va explicar als pares, que van acudir als Mossos. La unitat de Recerca de la comissaria de Gavà es va fer càrrec de les perquisicions i va detenir el sacerdot. La policia catalana el va arrestar per exhibicionisme i per pagar a menors d’origen vulnerable o en situació de risc d’exclusió social. Segons la diòcesi, no es tracta de menors vinculats a l’església ni tampoc res del que investiga la policia va passar dins del recinte de la parròquia. El divendres 11 de febrer, els agents van escorcollar l’habitació de l’arrestat i es van emportar l’ordinador portàtil i el mòbil. La sospita dels investigadors és que el sacerdot va contactar amb els menors en un centre escolar.