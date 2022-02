«Estic executant el contracte de manteniment de la Generalitat sense contracte perquè hem esgotat tota la partida [...] són dos milions d’euros [...] dels quals ja n’hem facturat 1.200.000». Aquesta frase va ser pronunciada el 22 de desembre del 2021 en una conversa telefònica per Eduardo José Díaz Hervás, gerent de l’empresa Iturri, investigada per les presumptes irregularitats en l’adjudicació del servei de manteniment del parc mòbil dels Bombers de la Generalitat, segons un resum de les trucades efectuades per aquest directiu durant el passat desembre. Aquest imputat va admetre ahir davant la jutgessa que la facturació després de reparacions dels vehicles era una pràctica que es feia des de feia anys, alhora que va negar les irregularitats i la duplicitat de factures.

El jutjat de Barcelona que investiga les anomalies «pressupostàries i comptables» en el manteniment dels vehicles va ordenar la intervenció dels telèfons dels principals implicats a la trama, entre ells alts càrrecs de la direcció general de Prevenció i Extinció d’Incendis, així com del gerent d’Iturri, l’empresa adjudicatària. Els Mossos van lliurar a la magistrada un atestat en què recullen les converses entre Díaz Hervás i diversos interlocutors, entre ells alguns caps de serveis de la Generalitat. A un, segons ha quedat acreditat, l’empresa li va pagar una dotzena viatges a Sevilla. La policia no precisa a què es devien. A la causa apareixen com a imputats l’exdirector dels Bombers, Manuel Pardo, que haurà de declarar divendres que ve, i el seu successor, Joan Delort, que va ser cap de la Policia municipal de Girona.

Papers de calc

«Guarda’t un paquetet nou d’aquests per si truca el jutge», comenta el 15 de desembre de 2021 Diaz Hervás al responsable d’Iturri a Catalunya. Els investigadors sostenen que el gerent de l’empresa adjudicatària fa referència als papers de calc que utilitzen per deixar constància de les actuacions fetes pels mecànics. L’empleat de la firma li respon: «Ja, ja, ja ho tinc preparat». La policia no descarta que l’executiu estigués insinuant que guardessin el bloc en blanc per a tots aquells serveis que no es poguessin acreditar amb la documentació de què disposaven i «simular-ne la realització». Aquesta conversa i d’altres també donen a entendre que s’estava preparant una estratègia de defensa davant la investigació judicial.