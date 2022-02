Els funcionaris del Parlament van alçar ahir la veu per la supressió de les llicències per edat, el règim especial al qual podien acollir-se els que tinguessin 60 anys i en portessin 15 a la institució que els permetia cobrar sense treballar, i el reguitzell d’«atacs» que van patir per part de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, en responsabilitzar-los de la retirada de l’escó al diputat de la CUP Pau Juvillà.

En un comunicat, el consell de personal, assessorat pels advocats del Col·lectiu Ronda, va lamentar la «campanya de descrèdit» en què es van veure embolicats, una baralla que van atribuir «batalles polítiques», i van anunciar que estudien emprendre accions legals contra l’acord de la comissió d’assumptes interns que va eliminar del reglament l’article 79 que fixa la paga, «de manera unilateral i sense negociació prèvia» amb els treballadors, cosa que «representa una vulneració del principi de negociació col·lectiva i de llibertat sindical» . L’equip d’advocats va certificar que disposa de dos mesos des de la publicació de l’eliminació de les llicències per edat per impugnar aquesta decisió davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). «La resolució aprovada no només podria estar conculcant drets considerats fonamentals per la Constitució, sinó també el contingut de diferents articles del reglament», van apuntar.