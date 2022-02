Dues visions oposades. Queixes i laments catalans i alegria pel gradual «retorn a la normalitat i la institucionalitat de les relacions entre Estat i Generalitat», per part del Govern central. I, dins de l’executiu català, més cautela de Laura Vilagrà (ERC) i més contundència en la crítica de Jordi Puigneró (Junts).

I és que l’esperada segona reunió de la comissió bilateral entre Estat i Generalitat es va resoldre en 50 minuts. Tot estava ja vist per a sentència i no hi va haver cap sorpresa. La poca cosa que s’havia de traspassar, es va traspassar; si calia una comissió tècnica sobre algun assumpte, es va crear, i l’administració que mostrava el seu descontentament abans de la reunió, va continuar fent-ho després. I aquesta no és cap altra que la Generalitat.

S’han culminat les qüestions de les beques, les assegurances escolars i els mòduls de finançament de l’administració de justícia a Catalunya. Es va assolir un preacord sobre l’ingrés mínim vital. Es van traspassar equipaments, finques rústiques i una autovia de cinc quilòmetres.

Els traspassos són «escassos», van coincidir tant la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, com el vicepresident i titular de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. «Més val que Pedro Sánchez s’ho prengui seriosament o aquestes reunions serviran només per fer-se la foto», va apuntar el vicepresident, que va afegir que el que s’ha aconseguit és «de poca importància».

El sostre competencial

La visió de la ministra de Política Territorial i portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, es va situar a l’altre extrem. «Hem aconseguit uns acords històrics, ja que hem ampliat el sostre competencial de Catalunya en tres matèries, cosa que feia 10 anys que no passava», va valorar la ministra. «Estem millor que fa cinc, sis o set anys», va afegir Rodríguez, que va intentar sempre posar en perspectiva històrica, després dels fets del 2017, la reunió.

Una veu de la Generalitat va reconèixer «que es ve de molt avall» i que la tramitació de les qüestions «és farragosa», i a això contribueix el fet que els ministeris «posen traves».

Això sí, l’executiu català va plantejar un examen a futur sobre la voluntat real que el Govern de Sánchez té de construir aquesta confiança a la qual sempre fa referència. «Catalunya no és una prioritat per a Sánchez; si ho fos, els traspassos serien de més presència. Veurem què passa amb el de Rodalies, que és la prova de foc per a l’executiu», va plantejar Puigneró, per sentenciar que «si en aquesta comissió bilateral és on Sánchez posa el focus, que es noti. Amb traspassos de magnitud, com ara la gestió de l’aeroport i de totes les infraestructures». El dirigent de Junts, sens dubte, va fer servir més duresa en les seves expressions que la titular de Presidència.

Prèviament, a la reunió, el conseller d’Economia, Jaume Giró, va requerir el pagament de la disposició addicional tercera de l’Estatut del 2010, en el període 2009-2013. Una addenda a la carta autonòmica que pretenia solucionar el reconegut dèficit històric d’inversió i que la sentència de l’Estatut del 2010 va dictaminar que el Govern no estava obligat a pagar. La quantia varia cada any i s’estableix mitjançant la diferència entre l’aportació de Catalunya al PIB espanyol i el percentatge d’inversió rebut dels Pressupostos Generals de l’Estat. «No estan obligats a pagar, però és una qüestió política, de voluntat», va assenyalar Vilagrà, tornant a apel·lar a la pretesa voluntat del PSOE de construir ponts amb Catalunya.

Tres comissions tècniques

«Es van crear tres comissions tècniques sobre les qüestions que ja s’ha acordat que es traspassaran, i es transfereixen els 30 quilòmetres de formigó del canal de regadiu Xerta-La Sènia, fins a vuit depuradores d’abast municipal, que serviran per a la nova cultura de l’aigua» que el Govern persegueix, va assenyalar la consellera de Presidència, així com la B-23, però no la B-30.