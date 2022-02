Després de la pressió dels moviments socials, el Govern ampliarà la moratòria de desnonaments de famílies vulnerables que s’acabava, després d’encadenar cinc pròrrogues, el 28 de febrer. L’executiu preveu aprovar en el proper consell de ministres la pròrroga de l’anomenat escut social fins al 30 de setembre. La moratòria no atura tots els desnonaments -només a Barcelona es van dictar 2.675 ordres el 2021- però obre la porta al jutge a sol·licitar un informe de vulnerabilitat als serveis socials que facilita la suspensió del procés. Aquests informes -juntament amb la pressió de les plataformes veïnals i la mediació municipal- van aconseguir que el 90% de les ordres dictades a Barcelona en aquest període es poguessin ajornar.

La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) es va reunir dimecres amb el secretari general d’Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas; el subdirector general, Anselmo Menéndez, i la cap de gabinet del secretari general, María Isabel Badia, per perseverar en la necessitat d’ampliar la moratòria. Durant la pandèmia, la moratòria ha anat acumulant desnonaments -ajornats, no resolts- i la situació si s’acabés ara amb aquesta protecció seria «insostenible», destaquen des de la PAH. Per aquest motiu el col·lectiu feia temps que exigia al Ministeri una reunió per parlar de dues qüestions íntimament lligades: la moratòria i la llei d’habitatge, actualment en tràmit parlamentari. A la trobada, Lucía Delgado, portaveu de la PAH, va retreure a Lucas l’actitud del PSOE envers la llei d’habitatge presentada pels moviments socials el 14 de desembre, a la qual van votar «no», i va insistir que l’actual projecte de llei no és «una eina útil per solucionar els problemes de les persones». Lucas es va comprometre a «millorar» la llei en tràmit parlamentari i va prendre nota sobre la necessitat d’ampliar la moratòria fins que s’aprovi la futura llei.

«Li vam insistir també que l’ampliació no fos de dos o tres mesos, que fos més àmplia, fins que la llei estigui aprovada», va assegurar Delgado, que va explicar a Lucas la necessitat d’ampliar els supòsits de protecció d’aquesta moratòria.