La direcció general d’Administració de la Seguretat del Departament d’Interior ha retirat la multa a la fotoperiodista Mireia Comas, que havia estat sancionada amb 601 euros per negar-se a esborrar una fotografia d’un control policial a Terrassa l’estiu de 2021. L’expedient estava en període d’al·legacions i Interior hi ha aplicat, per primer cop, el canvi de criteri sobre la llei mordassa, que passa per no aplicar-la a a gent que es manifesti pacíficament i a periodistes.