El president del Govern, Pere Aragonès, va criticar que la comissió bilateral entre Govern central i Generalitat de divendres va concloure amb avenços «molt petits i en aspectes que no són transcendentals» i que, els que sí que ho són, no es van tractar.

En declaracions davant dels mitjans juntament amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, després de reunir-se amb els productors d’oli de la DOP Les Garrigues a Corbins (Lleida), va assenyalar que a la comissió es va tancar el traspàs d’algunes propietats i petites infraestructures, «que tenen rellevància», però que, va afegir, són insuficients.

Segons Aragonès, si el Govern central ha celebrat els resultats de la trobada «és perquè en els darrers 10 anys no hi ha hagut res» i perquè l’executiu de Pedro Sánchez no ha volgut anar més enllà, i va insistir que per a ell aquests resultats són parcials, limitats i insuficients.

Va considerar que el problema que considera que existeix amb Catalunya «no se soluciona amb una comissió bilateral, sinó amb una negociació on l’Estat reconeix el dret a decidir del poble de Catalunya i adopta les mesures per revertir la repressió».

Preguntat per la celebració d’una nova reunió de la taula de diàleg entre governs, va defensar que el que és important no és la data, sinó que estigui dotada de contingut per demostrar «que realment s’està avançant», tot i que va remarcar que no es pot dilatar massa en el temps. «Prefereixo que necessitem uns dies més i trobar-nos amb continguts que no una foto sense continguts. Perquè la resolució del problema polític no necessita fotos sinó compromisos», va assegurar.

Per part seva, la viceprimera secretària d’Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret, va reivindicar els acords de la reunió de la comissió bilateral de divendres entre la Generalitat i la Moncloa i els va qualificar d’«importantíssims». «Hem de posar èmfasi en la paraula ‘acords’, més enllà dels adjectius. I és un pas significatiu en la normalització de la relació entre governs», va afirmar en una atenció als mitjans de comunicació.

Moret va insistir a qualificar la reunió de divendres de la comissió bilateral d’«històrica», compartint d’aquesta manera la valoració que en va fer la portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez, i va destacar els «avenços» en traspassos d’infraestructures «llargament demanats» o en l’encaix de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

La dirigent socialista veu la reunió com la «punta de llança per continuar avançant» i un «primer pas» per normalitzar les relacions entre governs, en ser preguntada per la valoració de la Generalitat, que no es va mostrar tant satisfeta com la Moncloa dels acords assolits en la trobada.

Moret va assegurar que aquestes consideracions són les que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, «va tenir l’oportunitat d’exposar-li al president de la Generalitat a la reunió que tots dos van tenir dimecres passat». «Tenim voluntat de treballar a favor de Catalunya per fer avançar el país posant damunt la taula 43 propostes elaborades pel govern alternatiu del PSC, i que té voluntat de ser alternativa, però també de fer propostes propositives per fer avançar Catalunya» , va explicar.

Per part seva, la Taula del Tercer Sector va reclamar que l’acord entre la Generalitat i el Govern central per al traspàs de la gestió de l’ingrés mínim vital sigui «imminent»