Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella a Martorell, segons va informar la policia catalana. Cap a les onze del matí, la policia local de Martorell va localitzar en un domicili una dona morta i un home ferit, de 52 anys, que va quedar detingut en relació a aquesta mort. El presumpte autor va ser traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos tracten els fets com un cas de violència masclista i no consten antecedents entre la parella.

El jutjat d’instrucció número 1 de Martorell, en funcions de guàrdia, ha obert una causa per aquests fets, tot i que de la investigació se’n farà càrrec el jutjat de violència contra la dona, segons va informar el TSJC. A través de Twitter, l’Ajuntament de Martorell va condemnar el presumpte assassinat de la dona i va destacar el «bon servei» de la Policia Local , que ha permès una «ràpida descoberta i la detenció del presumpte homicida».