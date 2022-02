Un jove va morir ahir i tres més van resultar ferits en el xoc d’un cotxe contra un arbre a Vilanova del Vallès. La víctima mortal va ser el conductor del turisme, A. B., un noi de 21 anys veí de les Franqueses del Vallès. L’avís del sinistre es va rebre poc abans de les vuit del matí al quilòmetre 3 de la BV-5159, de Vilanova al polígon de Valldoriolf de la Roca del Vallès. Un vehicle amb quatre ocupants va sortir de la via i va topar amb violència contra un arbre. Com a conseqüència de l’impacte, hi va haver dos ferits crítics –un dels quals finalment va perdre la vida-, un ferit greu evacuat al Parc Taulí i una ferida menys greu evacuada a l’hospital de Granollers.