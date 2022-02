La Fundació Arrels ha alertat de l'engany de persones que es fan passar per membres de l'entitat i demanen diners al carrer. Segons explica l'organització, també han trobat casos en què una persona demana diners a una altra al carrer, dient que des d'Arrels li han trobat feina i pis fora de Barcelona i que no té com arribar-hi.

La Fundació ha recordat que no recapta fons al carrer i que aposta per un model d'atenció integral, que no deixa les persones en situació de sense sostre sense acompanyament. Ha demanat a la ciutadania que els faci arribar altres possibles enganys que s'hagin pogut produir.