El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentat aquest dilluns el nou Pla de Prevenció, Protecció i Resposta Antiterrorista, que posa per escrit que els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza es faran càrrec de la investigació d'atemptats als seus territoris. Interior ha actualitzat l'estratègia contra el terrorisme en coordinació amb tots els cossos de seguretat de l'Estat. El nou pla, justament, posa èmfasi en la coordinació, amb la creació d'una Taula de Coordinació Reforçada.

El Ministeri de l'Interior ha aprovat aquest dilluns el Pla de Prevenció, Protecció i Resposta Antiterrorista (PPPyRA), una estratègia que actualitza el pla antiterrorista aprovat el 2005. A més, aquest nou pla incorpora les directrius de l´Estratègia contra el Terrorisme de la UE, de l'Estratègia Nacional contra el Terrorisme del 2019 i de l'Estratègia de Seguretat Nacional aprovada el 2021 en relació amb el fenomen de la radicalització de tipus gihadista.

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, n'ha informat aquest dilluns als grups parlamentaris en una reunió celebrada al seu departament i on ha destacat que «el consens polític» és un element clau per a la lluita antiterrorista. Una de les novetats del pla és que posa el focus en la figura del llop solitari i de les cèl·lules auto realitzades, que el ministeri considera les principals amenaces del «terrorisme modern». L'altra novetat és que es reforça un òrgan que ja existia, la Taula de Coordinació, perquè a més d'activar-se després d'un atemptat, pugui executar els plans de resposta a un hipotètic atemptat, mobilitzar els cossos policials pertinents i activar els serveis d'assistència a les possibles víctimes.

Els objectius del nou pla són prevenir, per al que s'activaran mesures de detecció de possibles terroristes; protegir, per al que s'ha dissenyat un pla de protecció d'infraestructures bàsiques de l'estat per un escenari d'atemptat; i perseguir, motiu pel qual s'han ampliat les capacitats policials aprofitant la informació d'intel·ligència. A més, quan hi hagi un atac terrorista es constituirà un Centre de Gestió de Crisi Territorial fins que es produeixi la localització i detenció dels autors i la reducció del risc provocat per l'acció terrorista. Aquests centres territorials garantiran l'actuació conjunta, cohesionada i coordinada de la resposta de les Forces i Cossos de Seguretat, els serveis de protecció civil i les entitats assistencials, en col·laboració sempre amb l'administració autonòmica i local corresponent.