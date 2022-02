Cinc persones van protagonitzar una brutal baralla al metro de Barcelona durant la matinada de dissabte a diumenge. Els fets van ocórrer a la línia quatre del metro, en una andana de la parada d'Urquinaona, en ple centre de la capital catalana.

Tal com es pot veure en el vídeo difós per BCN Legends, els homes es barallen de manera violenta a les instal·lacions del suburbà de Barcelona. Cops de puny, assots amb un cinturó i fins i tot llançament d'un home a les vies. Es desconeixen les causes de l'agressió.