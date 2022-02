«Poder accedir a l’Ingrés Mínim Vital a Catalunya és una loteria, però quan et toca és com si guanyessis un premi», afirma José Manuel Ramírez, president de l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials (Aedgss). Un informe d’aquesta entitat reporta que Catalunya és la comunitat on menys persones en situació de pobresa accedeixen a aquest ajut social, creat precisament durant la pandèmia per ajudar els més vulnerables. Només arriba a un 5% de persones que viuen sota el llindar de la pobresa. Divendres passat la Generalitat va signar un preacord amb el Govern central per poder gestionar aquest ajut social, com ja fa Navarra, la comunitat amb més beneficiaris.

Quan el Ministeri de Seguretat Social va anunciar la posada en marxa de l’Ingrés Mínim Vital, va explicar que la intenció era garantir una ajuda econòmica als 2,3 milions de persones que, a Espanya, viuen en la pobresa més severa. A data de 31 de desembre de 2020, segons dades de l’Aedgss, només ha arribat a 824.441 persones, el 35% de les que s’havien de beneficiar d’aquestes ajudes socials abans que ningú. Si ampliem el focus, i ens fixem en els 8,8 milions de persones que a Espanya viuen sota el llindar de la pobresa, aquest ajut només el perceben el 9,35% d’aquestes llars. Entre els que la cobren, cada família ingressa de mitjana 437 euros al mes, menys de 200 euros per persona. A Catalunya, la situació és especialment dramàtica. És la comunitat amb menys beneficiaris de tot Espanya, a nivell percentual. Només el 5% de persones que viuen a la pobresa percep aquesta ajuda gestionada pel ministeri de la seguretat social. La cobren 65.383 persones, encara que hi ha 1,2 milions de pobres. És a dir que el 95% de catalans en situació de pobresa n’estan exclosos. Mentrestant, la Renda Garantida de Ciutadania, que és l’ajuda social que paga la Generalitat, arriba al 12% de persones vulnerables.