Investigadors de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) han demostrat que l’Omomyc, una proteïna terapèutica desenvolupada pel mateix VHIO i que fins ara se sabia que funcionava per atacar tumors primaris, també és eficaç per frenar la progressió de la metàstasi en el càncer de mama. Les proves s’han realitzat en cultius i amb models amb rosegadors.

Des de fa temps se sap amb certesa que la família de gens MYC exerceixen una funció important en el desenvolupament de molts tipus de tumors i Omomyc, com a proteïna inhibidora dels mateixos, és eficaç per tractar tumors primaris. No obstant això, hi ha certa controvèrsia sobre el paper de MYC en les metàstasis i alguns estudis suggereixen fins i tot que inhibir-la seria contraproduent i podria potenciar el rebrot del càncer.

Però la investigació del VHIO, les dades de la qual acaben de ser publicades a Cancer Research Communications, han demostrat l’eficàcia d’inhibir el MYC amb Omomyc, a través de diferents experiments. «La resposta ha estat molt positiva i en tots els casos s’ha pogut comprovar que Omomyc té una important activitat antimetastàstica, en contra del que s’havia especulat», explica el doctor Daniel Massó, investigador de la spin-off Peptomyc i primer autor de l’article.

«Fins ara havíem demostrat que Omomyc era eficaç controlant molts tumors primaris; ara, a més, hem vist que també és un fàrmac eficaç per a bloquejar la invasió, l’establiment i el creixement de les metàstasis en el càncer de mama», afegeix la doctora Laura Soucek, codirectora de Recerca Traslacional i Preclínica i cap del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals del VHIO.

Omomyc va ser creada per la Vall d’Hebron com una miniproteïna capaç d’inhibir MYC i, després d’estudis els resultats dels quals han fet la volta al món, ja s’està provant en pacients.