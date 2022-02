La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va afirmar ahir que no troba útil la conferència de presidents autonòmics que tindrà lloc divendres a La Palma: «Per només fer fotos i per passar l’estona, no hi serem». «No trobem que aquesta reunió sigui útil. Ni pel que ens arriba de l’ordre del dia ni per les decisions que s’han de prendre i perquè no hi ha raons objectives que ens portin a la conclusió que hi haurà uns acords que seran útils, importants i que impactin en la vida de la ciutadania», va argumentar.

Tot i que va aclarir que ella parla en nom d’ERC i que ja seran el govern o el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui anunciaran si finalment hi aniran o no, Vilalta va defensar que està a favor d’assistir a qualsevol espai «on pagui la pena treballar», però creu que no serà el cas d’aquesta conferència de presidents. Per part seva, la viceprimera secretària del PSC Lluïsa Moret va instar Aragonès a acudir a la conferència i va avisar que no acudir-hi implicaria una «contradicció amb les demandes» del president de la Generalitat sobre el diàleg. Va criticar que Aragonès aposti per espais de diàleg amb el Govern central però que «quan hi ha una oportunitat d’assistir-hi» es plantegi no fer-ho.