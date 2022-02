L’Institut del Teatre ha traslladat a la Fiscalia de Barcelona els expedients instruïts per la Comissió de Prevenció i de Recerca d’Assetjaments Sexuals en l’àmbit de l’alumnat durant el 2021, on es fa referència a 12 docents jubilats, perquè determini «si les conductes dels professors docents van ser inadequades».

En un comunicat, l’Institut del Teatre va assenyalar que els noms dels docents apareixen citats en 10 instàncies que van ser presentades per alumnes i exalumnes entre el febrer i el desembre de l’any passat, i la majoria dels fets denunciats fan al·lusió a situacions ocorregudes fa més de 25 anys.

Com que es tracta de personal docent que ja no forma part de la plantilla de treballadors de la institució, l’Institut del Teatre va assenyalar que no pot investigar els fets, ni aplicar mesures cautelars ni preventives, ni obrir cap expedient sancionador en cas que fos aplicable.

Per això, l’Institut va explicar que «amb la voluntat d’oferir les màximes garanties en el procés per determinar si en els comportaments dels docents jubilats hi va haver indicis d’assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder» ha posat els expedients en coneixement de la Fiscalia.