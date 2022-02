Joaquín Bernadó, considerat el torero català més important de la història, va morir ahir a Madrid als 86 anys a causa d’una llarga malaltia. Nascut a Santa Coloma de Gramenet el 13 d’agost del 1935, Bernadó va voler ser torero gràcies a l’afició dels seus pares, que ja de petit el portaven als toros a la Monumental de Barcelona, respirant, a més, l’ambient taurí que hi havia a meitat del segle passat, sobretot al barri del Raval. Mestre elegant i de tall fi, Bernadó va ser un torero molt estimat tant a la seva Barcelona natal, on va torejar prop de 250 tardes, a Madrid i també a Llatinoamèrica, on va arribar a ser l’espasa espanyol amb més èxits a Colòmbia, Perú i Mèxic. La seva retirada de les places es va produir el 24 de setembre del 1983.