L'investigador de l'Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelonès) Oriol Mitjà ha advertit que solament amb un sistema de vigilància epidemiològica amb centres sentinelles, com el que planteja el Departament de Salut, no es podrà controlar la més que probable setena onada de covid, que situa en el termini de 6 a 8 mesos.

Així ho avisa en una entrevista amb Efe un dels infectòlegs més escoltats en l'esfera comunicativa en els dos anys de pandèmia a Catalunya, una exposició pública no eximeix de costos personals -ha rebut tant elogis com reprimendes, i alguna que altra amenaça-, però que li ha permès influir en l'opinió pública i divulgar la ciència.

Mitjà (Barcelona, 1980) s'ha caracteritzat per ser crític amb la lentitud de les administracions per reaccionar davant les successives onades de la covid i ara, com un dels membres del comitè científic assessor del Govern, vol que Catalunya estigui preparada per als següents desafiaments pandèmics.

"Mentre continuï havent-hi transmissió al globus terrestre i no s'hagi erradicat la covid, podrien haver-hi onades amb major o menor gravetat i hem de prendre decisions sobre com ens preparem per a la propera, i no entrar en pànic quan arribi", ha destacat l'investigador.

Però quan arribaria aquesta setena onada? Després de la forta campanya de vacunació amb terceres dosis i els milers d'infectats amb òmicron de la sisena onada, Mitjà preveu almenys sis mesos de "tranquil·litat", però a partir d'aquí poden haver-hi canvis.

"La població perdrà immunitat i, si entra una nova variant, pot provocar una nova onada, i això és raonable que pugui passar en els propers 6 o 8 mesos, però dependrà de circumstàncies i variables que apareguin", ha pronosticat.

En el termini més curt, el Departament de Salut dirigit pel conseller Josep Maria Argimon preveu per a l'abril deixar de comptar cada cas i passar a un sistema de vigilància epidemiològica amb alguns centres sentinelles, que s'encarreguin de fer diagnòstics de forma sistematitzada, per anar fent una fotografia de la incidència del coronavirus.

Segons Mitjà, això "és insuficient per poder controlar la setena onada de la covid" que probablement vindrà, perquè solament servirà per avisar de quan pot arribar i amb una antelació curta, de dues setmanes.

Per tenir una major capacitat d'anticipació, seria necessari acompanyar aquesta mesura d'anàlisis d'aigües residuals, per detectar restes de coronavirus, o d'un sistema d'intel·ligència epidemiològica que, amb models matemàtics, analitzi en el context global l'aparició de noves variants.

A més, quan s'identifiqués el senyal de risc de nova onada, s'hauria de llançar "un paquet de mesures per protegir la població", entre les quals ha destacat una campanya de vacunació amb dosi de reforç, una protecció especial a persones vulnerables -que haurien de tenir un circuit assistencial diferenciat de la resta de la població, amb test per tots i accés equitatiu en tot el territori a medicaments que redueixin la gravetat- i instaurar aparells de control ambiental en espais on no n'hi ha, com restauració o escoles.

Aquestes mesures podrien contribuir a reduir la mortalitat de la següent onada, després que la sisena hagi registrat unes 300 defuncions per milió d'habitants, per sobre de la quarta i la cinquena (200 cadascuna), i encara molt lluny de les 100 morts que deixa la grip.

Així, no estem encara en una transició cap a una covid endèmica, la qual cosa també es coneix com a 'gripalització', perquè això ocorre quan "el nombre de morts és persistentment baix i sense previsió raonable de noves onades", ha destacat l'infectòleg.

"Sociològicament hi ha hagut la necessitat d'anar una mica més de pressa del que recomanava la ciència", pel cansament de dos anys de pandèmia, però, per molt desitjat que sigui, el final no ha arribat, ha assegurat.

"La previsió raonable és que continuaran havent-hi noves onades pandèmiques en els propers mesos; no podem declarar la fi de la pandèmia ni la transició a l'endemicitat, per la qual cosa ha de continuar havent-hi mesures de control de la infecció i preventives, que puguin reduir el nombre de morts en les onades successives", ha incidit.

Aquest és "El món que ens espera", el títol del seu proper llibre, editat per Planeta i que arriba a les llibreries el 30 de març, en les pàgines del qual Mitjà fa una reflexió "filosòfica i científica" sobre "l'altra normalitat" que ens tocarà viure, necessàriament més preparada per a pandèmies i més respectuosa amb el medi ambient.