La llengua catalana «no està en perill d’extinció imminent», però sí que presenta «tendències preocupants». És el que es desprèn d’un informe acadèmic presentat ahir en la primera reunió del Pacte Nacional per la Llengua, una trobada presidida per Pere Aragonès amb representants del Govern, partits i entitats que suposa l’inici d’una singladura que culminarà al desembre amb la firma un document que serà la base de les polítiques lingüístiques del futur a Catalunya. Segons aquest estudi, el català va perdre 280.000 parlants habituals entre el 2003 i el 2018. En aquest interval de 15 anys també hi va haver una reculada general en l’ús del català: la utilització mitjana va baixar 7,4 punts percentuals, passant del 48,5% al ​​41,1%. En aquest marc, Aragonès va fer una crida a reforçar els consensos, ampliar-los i crear nous acords perquè el català tingui el màxim ús social.

L’informe assenyala que la situació actual del català no és només producte de dinàmiques internes, sinó que en «gran part» es deu a factors més globals, com l’expansió del mercat mundial, els grans fluxos migratoris intercontinentals, l’aparició d’un ciberespai global o la irrupció de les tecnologies de la informació. I aquesta evolució s’inscriu en una crisi mundial de la diversitat lingüística i cultural. En tot cas, es constata que el català «no és avui una llengua amenaçada d’extinció imminent, els seus usos socials són sòlids, però sí que mostra unes tendències preocupants i això fa que s’hagin de prendre mesures», en paraules del secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que va advertir que les circumstàncies actuals no n’afavoreixen l’aprenentatge. En positiu, el català amplia el seu ús en l’àmbit familiar, cosa que fa que «no es pot considerar una llengua amenaçada o en fase de substitució perquè aquestes situacions es donen quan els parlants deixen de transmetre-la als seus fills». Tot i això, l’informe apunta que els «avenços en la transmissió lingüística intergeneracional i en l’aprenentatge escolar no han pogut compensar els efectes de la incorporació de la nova immigració no catalanoparlant».

Immigració excepcional

Aquest fenomen «excepcional» per la magnitud (1,5 milions de ciutadans), per la rapidesa (en 20 anys) i per l’heterogeneïtat dels nouvinguts «explica la reculada percentual del coneixement i l’ús del català». Davant d’aquest diagnòstic, l’informe urgeix a reforçar l’oficialitat del català en àmbits com el legislatiu, el sanitari, els comerços i les escoles per trencar amb «cercles viciosos» i dinàmiques regressives.

El treball ha estat elaborat per Isidor Marí i Miquel Àngel Pradilla, de l’IES, Avel·lí Flors-Mas i Eva Pons de la UB, Maria Corominas de la UAB, Natxo Sorolla de la URV, i Maite Melero del Barcelona Supercomputing Center.