Després de diverses dilacions, en espera que algun altre grup, especialment el PSC i Junts, se sumés a la iniciativa, En Comú Podem, ERC i CUP van registrar ahir al Parlament la petició de crear una comissió d’investigació sobre els abusos sexuals portats a terme en les institucions dependents de l’Església catòlica. La ponència parlamentària és un dels punts del pla dels tres partits d’esquerres per aclarir la qüestió dels abusos sexuals. Les forces pretenen, també, la implicació del Síndic de Greuges i del mateix Govern en l’esclariment dels fets. El PSC ja va assenyalar que no participaria en la generació de la comissió perquè la voldrien més «generalista» i no tan centrada en una institució. D’altra banda, els impulsors van esperar, en va, una resposta definitiva de Junts sobre si s’incorporava al grup promotor.

El portaveu parlamentari d’ECP, David Cid, va assenyalar, amb referència als dubtes del PSC, que advoca per impulsar una investigació que no se circumscrigui als abusos comesos en l’àmbit eclesiàstic, que l’Església és una institució prou rellevant per ser objecte d’una comissió específica. En el text es fa referència al cas de França, on «la mateixa Conferència Episcopal va encarregar una comissió d’investigació independent amb conclusions aterridores. «En contrast», afegeix la petició, «l’Església catòlica a Catalunya i Espanya s’ha negat sistemàticament a reconèixer la seva responsabilitat directa en els escàndols de pederàstia, tractant-los de casos aïllats». Una falta d’implicació, segueix, «que va en contra del mandat del papa Francesc».