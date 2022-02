L’hemicicle del Parlament va elegir ahir el diputat de la CUP Carles Riera com a secretari tercer de la Mesa. Una votació que es va celebrar amb urna i la candidatura de la qual va comptar amb 71 vots a favor, 46 vots en blanc, un de nul -posava Jordi Turull- i 11 vots per a la candidatura de la diputada d’extrema dreta, María García Fuster. Riera substitueix així el seu company de files, Pau Juvillà, que va perdre la seva acta de diputat després que la Junta Electoral Central (JEC) confirmés el seu cessament després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el condemna per desobediència a sis mesos d’inhabilitació. Una decisió que encara no és ferma perquè hi cap recurs davant el Tribunal Suprem.