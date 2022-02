La Guàrdia Civil ha detingut cinc persones per hackejar a l’estiu del 2020 una empresa espanyola situada a Madrid dedicada a la custòdia de criptodivises i robar sis milions d’euros en criptomonedes de milers d’inversors.

Es tracta de l’operació 3COIN, que ha resolt el primer cas a Espanya d’aquestes característiques, dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 12 de Madrid i que ha estat desenvolupada a Tenerife, Bilbao i Barcelona.

Els investigadors van descobrir que l’origen de l’atac va ser una descàrrega il·legal per part d’un treballador de l’empresa d’una pel·lícula d’un portal de contingut multimèdia pirata.

Els arxius que conformaven aquesta pel·lícula contenien un virus informàtic altament sofisticat que va permetre als atacants fer-se amb el control absolut de l’ordinador de l’empleat i usar-lo com a cobertura per accedir a l’empresa. Aquesta descàrrega es va produir més de mig any abans que es produïssin els fets i va permetre als atacants conèixer amb detall tots els processos interns de l’empresa i preparar les seves accions. L’atac es va produir en ple estiu, una vegada que els membres del grup coneixien tots els procediments, característiques i estructura de la companyia.