La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va esquivar ahir la seva reprovació a l’hemicicle gràcies al suport d’Esquerra, Junts i la CUP. L’independentisme es va unir en defensa de la presidenta de la cambra catalana, no sense crítiques per la seva actuació al cas Juvillà i la seva participació en el tall independentista a la Meridiana de Barcelona desautoritzat pel Govern.

La maniobra de Ciutadans va ser infructuosa. Els taronges van presentar davant dels diputats una moció que pretenia posar contra les cordes Borràs i exhibir el xoc incessant entre l’independentisme. Però no va ser així. Primer, per una qüestió de formes, ja que les mocions serveixen per instar el Govern a actuar des del legislatiu; i, segon, perquè malgrat les reticències sobre la seva actuació en els últims mesos pel cas Juvillà, les llicències per edat, la transparència i la Meridiana, no van caure en el que consideren un parany de Cs.

Per part de la CUP, la diputada Dolors Sabater va advertir que la gestió del cas Juvillà «no va ser ni transparent ni clara» i va assenyalar que la Junta Electoral Central (JEC) «no és un òrgan competent» per retirar l’acta un diputat, per la qual cosa va retreure a la presidenta la seva manera de procedir. Els comuns van optar per qüestionar l’enfocament de la democràcia que defensa Cs, mentre que el PP va carregar sense fre contra Borràs.