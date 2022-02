El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va presentar ahir l’oferta d’ensenyaments obligatoris per al curs vinent. Una de les mesures anunciades és que els centres públics rebran 384,66 euros per alumne vulnerable per curs per primera vegada a P3 i 1r d’ESO amb l’objectiu «d’eliminar la segregació a l’entrada del sistema educatiu», va afirmar. Aquestes aportacions es mantindran de manera progressiva, de tal manera que es garanteixi la igualtat d’oportunitats dels alumnes durant l’escolarització.

A més, Cambray va concretar la baixada de ràtios anunciada en els darrers mesos. En concret, aquesta serà de 20 alumnes o menys per aula a P3, on fa anys que baixa la demografia, en el 86% dels grups públics i el 37% dels concertats. Aquesta baixada s’anirà aplicant progressivament en la resta de cursos, de tal manera que es preveu que en nou anys hagi arribat a tot el sistema.