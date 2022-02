El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs de l’expresident Carles Puigdemont contra la resolució del Tribunal Suprem que va avalar la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de no deixar-lo prendre possessió del seu escó al Parlament Europeu per no acatar la Constitució, circumstància que va ser més tard revocada per una sentència de la Justícia Europea en relació amb la immunitat d’Oriol Junqueras.

Com que actualment és eurodiputat, el ple ha declarat extingit l’objecte del recurs d’empara que van interposar Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín en el mateix sentit, segons va informar ahir el tribunal. En canvi, el ple ha admès a tràmit un recurs de la també fugida de la justícia espanyola i actualment europarlamentària, Clara Ponsatí, contra actuacions del Tribunal Suprem en el procediment seguit contra el procés. Cap dels tres va ser jutjat pel procés en fugir després de ser citats a declarar davant del jutge, cosa que no els ha impedit recórrer davant del Constitucional diferents resolucions contràries als seus interessos. Paral·lelament, el Constitucional ha tornat a donar la raó al grup parlamentari de Ciutadans i ha anul·lat els acords de la Mesa de la cambra que van permetre reprovar Felip VI. Els magistrats, llevat de Ramón Sáez Valcárcel, que ha anunciat un vot particular, consideren que la decisió de la Mesa de tramitar les propostes de Junts per Catalunya i la CUP va vulnerar el dret dels diputats a exercir les seves funcions representatives en relació amb els ciutadans i a participar en assumptes públics a través dels seus representants. Aquests acords es van portar a un ple extraordinari que va aprovar la iniciativa i va declarar que «Catalunya és republicana i, per tant, no reconeix ni vol cap rei». Va tirar endavant amb 69 vots favorables de JxCat, ERC i la CUP, i 65 en contra del PSC-Units, els comuns, Cs i el PP, segons Europa Press. Aquesta proposta afirmava a més que «el llinatge dels borbons ha estat una calamitat històrica per a Catalunya» i constatava, segons el text de la resolució, el fracàs i la crisi definitiva del pacte constitucional del 1978. L’alt tribunal ordena restablir als recurrents el seu dret i, amb aquesta finalitat, declara la nul·litat de l’acord de la Mesa del 7 d’agost del 2020 que va admetre a tràmit les propostes de resolució sobre la monarquia. També anul·la l’acord de la Mesa de la mateixa data que va desestimar la petició de reconsideració.