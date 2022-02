Cada vegada que l’entorn postconvergent fa referència a una unitat independentista global, també a Madrid, on els 13 escons republicans tripliquen els quatre de Junts, ERC mira cap a una altra banda. I té tendència a demostrar que els seus interessos no passen per aquí, sinó, per exemple, per acostar-se a EH Bildu, la formació abertzale que reuneix una amalgama ideològica que va de l’esquerra postmarxista de Sortu, l’hereva d’Herri Batasuna, al centre esquerra dels que van estar en l’òrbita d’Eusko Alkartasuna. El fet de posar-se al costat dels independentistes bascos, considera ERC, equival a diferenciar-se ideològicament respecte Junts, l’amalgama ideològica del qual pivota més sobre el centre dreta.

Així, els republicans van reafirmar ahir el seu acord amb EH Bildu, reunió entre els líders de les dues forces inclosa. Oriol Junqueras i Arnaldo Otegi van mantenir una trobada a la seu d’ERC a Barcelona i junts van llançar un avís al president del Govern, Pedro Sánchez, que, si més no, és paradoxal. Així, tots dos van assenyalar que els partits independentistes d’esquerres (als quals cal sumar també el BNG, com a tercer integrant d’aquesta mena de Galeusca parlamentària i, després, tant la CUP com Junts) són l’«única garantia» que Vox i el PP no arribin a governar Espanya.

«Avui és possible aturar el nou feixisme i el nou autoritarisme espanyol només amb el concurs de les esquerres independentistes», va assegurar el líder d’EH Bildu, fent referència al fet que és l’única suma que li resulta útil al PSOE. Per això va exigir al Govern que tingui en compte les seves demandes. Les paraules de tots dos suposen, en el fons, anar una mica més enllà del que va dir Aragonès en la seva conferència del MNAC del 14 de febrer. Aquell dia, el president de la Generalitat va asseverar que Espanya es dirigirà cap a l’autoritarisme si no resol el conflicte, per la qual cosa va reclamar valentia a Pedro Sánchez per agafar el toro per les banyes.

I entre les demandes de l’esquerra independentista, sobresurt, òbviament, la taula de diàleg i negociació entre Estat i Generalitat per al conflicte català i l’exigència al Govern de Sánchez que, transcorreguda ja una dècada de l’inici del procés i dos anys des del començament del fòrum polític intergovernamental, plantegi ja una proposta per solucionar el debat sobre Catalunya. Junqueras va reafirmar l’aposta per la via negociada amb l’Estat perquè «és la via correcta de resoldre els conflictes polítics».

Va assegurar que ERC seguirà en aquesta línia malgrat que el Govern intenti «dilatar la taula de negociació», ja que considera que aquesta és la millor manera d’acumular les forces necessàries per forçar l’Estat a negociar. El president d’ERC considera que apostar pel diàleg genera suports en la comunitat internacional, i també amplia els adeptes a l’independentisme en la societat catalana. Aquesta acumulació de forces farà «inevitable» un referèndum, va dir. «Qui surt debilitat és qui no posa propostes a sobre de la taula i no treballa per a la resolució del conflicte», va sentenciar.

Otegi, amb compte

Otegi, que sap que la seva figura és apreciada per tot l’independentisme català, va anar amb compte. Tot i això, va assenyalar que la taula de diàleg, el gran èxit d’ERC en les negociacions amb el PSOE, «ja de per si és un avenç» perquè, segons el seu parer, suposa el reconeixement de l’Estat que hi ha un conflicte polític a Catalunya. El coordinador general d’EH Bildu va recomanar «perseverança i continuar enfortint» la posició de l’independentisme en la taula de diàleg, molt en la línia expressada pel seu amfitrió.