Les eleccions municipals del 2023 seran la certificació definitiva d’una desaparició anunciada, la del PDECat. A més, poden constatar també que el nou partit sorgit d’aquestes cendres, Centrem, tampoc aconsegueix pes local significatiu. Aquesta és la previsió de diferents alcaldes que encara formen part del PDECat en ciutats significatives i que, amb tota probabilitat, pactaran amb el partit de l’expresident Carles Puigdemont. És a dir, amb Junts per Catalunya.

El resum de la situació és clar: cap alcalde de pes dels quals es va presentar amb el PDECat seguirà en l’aquest vaixell, excepte excepcions. Així ho admeten en privat fonts d’aquesta formació, que està ultimant acords amb el partit de Puigdemont. El nom de les candidatures serà el de Junts més el nom del municipi (Junts per Vilafranca, Junts per Figueres...) i el pacte consistirà en el fet que la formació de l’expresident deixarà a cada alcalde fer la seva llista, la seva campanya i el seu programa, i aquest a canvi permetrà que els vots i regidors es comptabilitzin a favor de Junts per a capitalitzar càrrecs en els Consells Comarcals i les diputacions. Hi haurà acord generalitzat tret que Junts tracti d’imposar condicions programàtiques o de candidatures, alguna cosa que aquests alcaldes no preveuen.

Així, la vida del PDECat, que estava ja en situació precària després de no obtenir ni un diputat en les eleccions catalanes, es pot anar donant per liquidada. No només això, sinó que tampoc el seu successor, Centrem, té l’aire d’aconseguir heretar el poc pes polític que li quedava al PDECat, que són els municipis. «El PDECat hauria d’haver-se dissolt després del fracàs de les eleccions catalanes i Centrem neix mort, no ens reconeixem en ell», resumeix un regidor.

Mentrestant, el PDECat es resisteix a morir. Sosté que encara té sentit la seva existència pesi al sorgiment de Centrem, liderat per lqui al seu torn, era líder electoral del PDECat, Àngels Chacón. La confusió és tal que ni tan sols Chacón entén, segons fonts pròximes, que el PDECat continuï viu. A la vista de la desbandada, el PDECat ha donat llibertat als càrrecs locals que li queden perquè competeixin en les municipals sota la sigla que considerin oportú. És una manera d’assumir la desbandada imminent. Tampoc Centrem aspira a aconseguir cap gran victòria en els comicis municipals, però pretén presentar-se a la ciutat de Barcelona, entre altres.

L’operació de reconciliació entre alcaldes del PDECat i Junts, després del divorci sonat que va protagonitzar Puigdemont en fundar una altra estructura, està en marxa. Si el conveni que signessin nombrosos alcaldes i regidros amb Junts cara a les municipals dóna bons resultats, això podria ser «el primer pas per a la recomposició de l’espai polític» que es va trencar fa dos anys.

Un objectiu comú uneix a banda i banda de la taula negociadora: evitar que Esquerra es continuï beneficiant de les divisions posconvergentes. Ara els republicans ja compten amb 359 alcaldies, prop de les 370 que encara atresora l’espai posconvergente. L’operació de reconciliació porta mesos en marxa i en ella treballa personalment el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, de manera discreta i constant.