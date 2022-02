El president del grup parlamentari de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, va acusar ahir Oriol Junqueras de «sembrar odi» amb les seves declaracions en relació al conflicte entre Rússia i Ucraïna.

En aquest sentit, Carrizosa va titllar d’«immorals i indecents» les paraules del líder d’Esquerra on comparava la situació d’Ucraïna amb la de Catalunya. «Les lleis que van aprovar amb el senyor Puigdemont quan van fer la bogeria que van fer, haurien agradat molt a Putin», va expressar. Tot plegat, en la primera jornada de la convenció municipalista que el partit celebra a Lloret de Mar. A més, Carrizosa també va fer responsables els «nacionalismes regionals» de la degradació de la qualitat democràtica d’Espanya. «Hem de dir les coses clares, a Catalunya tenim un alien, que són els partits que no respecten la democràcia i que es volen carregar el consens que ens vam donar durant la Transició», va assenyalar el líder de Ciutadans al Parlament. Amb tot, Carrizosa també va recordar que l’Ajuntament de Vic no els va permetre posar una taula informativa «per pensar diferent». «Per sort un jutge els va obligar a deixar-nos posar la carpa», va assenyalar.

El líder de Ciutadans també va fer referència al fet que el seu partit és «el que treballa directament pels ciutadans». En aquest sentit, va qualificar Cs com un partit per a qui les institucions «són eines per posar en marxa i treballar per nosaltres». «La crítica de mala gestió no ens la poden atribuir a nosaltres», va reblar.

A més, Carrizosa també va pronosticar una recuperació del partit i va deixar clar que «no desapareixerà». El líder de Ciutadans va assegurar que recuperaran votants en les properes eleccions municipals de 2023 i creu que serà a costa del PSC. «Retallarem la distància amb els socialistes», va sentenciar. Durant la seva intervenció, Carrizosa també va carregar contra el PP, de qui va lamentar «la imatge que està donant» amb la guerra oberta entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso.