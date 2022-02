El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va insistir ahir al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, en la necessitat d’estabilitat que viu el país. «Sortim d’una pandèmia i ara hi ha una guerra, és temps de tenir clar quin és el nostre camí i no de fer experiments ni vendre horitzons impossibles», va subratllar. Amb tot, el líder socialista va demanar al Govern que opti per deixar enrere la divisió i la confrontació, i va insistir en la necessitat d’un «canvi de rumb» en el que «el PSC hi juga un paper clau». A més, va acusar al Govern de «falta d’autoexigència, de lamentació permanent i de no assumir responsabilitats».