La vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha reclamat «un procés participatiu real» al Berguedà, el Solsonès i el Ripollès sobre la candidatura olímpica dels Pirineus. Per a Artadi, aquestes comarques han de tenir «algun grau de participació que s'ha d'acordar amb ells» en la consulta que es farà a la ciutadania de l'Alt Pirineu i l'Aran, vegueria de la qual no formen part. Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns en què ha apostat per «buscar l'equilibri» entre el pes de l'Alt Pirineu i aquestes tres comarques, que «no s'han d'excloure», ha advertit.

El Parlament va aprovar la setmana passada una moció que instava el Govern a consensuar amb el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la seva incorporació a la consulta per decidir sobre els Jocs Olímpics d'hivern del 2030. L'ús del terme «consensuar» ha generat diverses interpretacions, des dels qui creuen que significa que els berguedans, els solsonins i els ripollesos han de votar en igualtat de condicions fins als qui opinen que han de tenir veu en el disseny de la candidatura, però sense participar en la votació. Segons Artadi, aquesta moció obliga a treballar «com s'aterra aquesta consulta al territori». La diputada i regidora a Barcelona s'ha referit també a la guerra d'Ucraïna i ha criticat la «frivolitat» de l'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, Josep Borrell, en «aquesta situació tan delicada». Ho ha dit en referència a una piulada que va fer després de les primeres sancions de la UE a Rússia i que va acabar eliminant. Artadi ha assegurat que ara «la prioritat és resoldre la situació de crisi» però que des del partit entenen que «quan tot hagi passat s'haurà de revisar el paper de Borrell» perquè «el lloc li queda molt gran».