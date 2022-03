Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove de 23 anys que conduïa fent ziga-zagues, borratxo i sense un dels pneumàtics posteriors del vehicle, al terme municipal de Cercs (Berguedà).

Denunciem penalment un conductor al Berguedà que circulava en ziga-zagues. Va donar una taxa de 0,75 mg/l en la prova d'alcoholèmia i circulava sense un pneumàtic pic.twitter.com/F1bVB5nrVe — Mossos (@mossos) 1 de marzo de 2022

Segons informen aquest dimarts els Mossos d'Esquadra, el conductor va ser denunciat penalment el passat 27 de febrer com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, un per conduir sota els efectes de l'alcohol i un altre per conducció temerària.

Els fets es van produir cap a les 19.00 hores del 27 de febrer a la carretera C-16 al terme municipal de Cercs, quan un agent fora de servei va detectar un turisme que circulava en ziga-zaga i sense un dels pneumàtics posteriors.

L'agent fora de servei va alertar dels fets perquè una dotació policial l'interceptés, ja que a més hi havia indicis que conduïa sota els efectes de l'alcohol.

Poc després, una patrulla va aturar el cotxe a l'encreuament de la C-16 amb la C-26 i el conductor va donar un resultat positiu en alcoholèmia de 0,72 mg d'alcohol per litre d'aire espirat.