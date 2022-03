«No va fer res» i va acabar amb la seva vida. Aquesta és la tesi que va mantenir ahir el fiscal Víctor Alegret en la primera sessió del judici amb jurat contra Mariano Daniel Vásquez Aldave, acusat de l’assassinat de la seva parella, Susana CJ, la nit del 17 de juny del 2019 a l’habitatge de la víctima a Viladecans. L’acusació pública i la privada sostenen que el processat la va deixar morir després d’una pujada de sucre i, a més, va gravar la seva agonia, de cinc hores, amb el telèfon mòbil, ignorant les seves súpliques. L’advocat de la família de la víctima va qualificar l’acció de «mort absurda, cruel i inhumana».

L’escrit d’acusació de la fiscalia és dur: «Durant tot aquest temps va manifestar de manera conscient i deliberada un propòsit de satisfer el seu instint de perversitat» per «produir a la víctima el més gran patiment possible·. El processat, destaca, va filmar el rostre i el cos de la dona en «situació de feblesa creixent, demanant d’ajuda, nua i gairebé defallida». El ministeri públic reclama la presó permanent revisable.

Tant l’acusació particular, exercida per l’advocat Miguel Capuz, com la fiscalia no només sol·liciten pena de presó, sinó 11 anys més de presó pels maltractaments continuats a què l’acusat va sotmetre la que era la seva parella i un delicte contra la intimitat per haver gravat l’agonia de la víctima en vídeo per «construir-se una coartada», però que, al final, és la principal prova de càrrec contra ell.

Les paraules més dures durant les primeres al·legacions van sortir de la boca de Capuz. «Sabia perfectament que l’estava matant», va assegurar, per després destacar que el processat va anar a la vivenda de Susana perquè aquesta li va demanar ajuda per telèfon i «va decidir no ajudar-la, sinó matar-la» simplement per gelosia.