Les ciutats espanyoles amb més problemes de congestió i contaminació al seu centre urbà, com Barcelona i Madrid, tindran ben aviat un instrument més per lluitar contra aquest fenomen. Segons l’avantprojecte de llei de mobilitat sostenible, aprovat ahir pel Consell de Ministres, els ajuntaments podran cobrar una taxa als vehicles que entrin a les anomenades zones de baixes emissions. La llei, que per entrar en vigor encara ha de passar pel tràmit d’audiència pública, sotmetre’s al dictamen del Consell d’Estat, tornar a ser aprovada per l’executiu i després avalada per la majoria del Congrés i el Senat, simplement contempla la possibilitat que els municipis adoptin una mesura d’aquesta mena. No concreta ni preus, ni quins vehicles podrien ser objecte d’aquesta taxa. L’avantprojecte es limita a assenyalar que la circulació per les zones de baixes emissions es considerarà un «aprofitament especial del domini públic».