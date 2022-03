Els Mossos d’Esquadra de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) van detenir ahir un home i una dona, parella sentimental, per la seva presumpta implicació en la mort del seu fill, un nadó de tres mesos, a la població d’Artesa de Segre, a Lleida. Els fets van passar dilluns, poc abans de les set del matí, quan es va rebre un avís que els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) estaven atenent un nadó de tres mesos que presenta una aturada cardiorespiratòria. Els equips mèdics van intentar reanimar el nadó, però els seus esforços van resultar insuficients i va acabar morint. Els Mossos d’Esquadra van iniciar dilluns una investigació per aclarir les causes de la mort i, com a conclusió, van detenir els pares.