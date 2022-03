El 29 de desembre, en la seva compareixença de Cap d’Any, el president del Govern, Pedro Sánchez, va asseverar: «Ja direm quan es reunirà la taula de diàleg amb el Govern. Es reunirà segur, però és de sentit comú que deixem unes setmanes per treballar en el que importa a la ciutadania, que és la sisena onada i consolidar la recuperació econòmica al país». No ho va dir, però en aquest lapse de pausa hi havia també les eleccions a Castella i Lleó. Malgrat aquest antecedent que permet, com a mínim, dibuixar algun dubte sobre la celebració a curt termini de la taula, el Govern va afirmar ahir que «no tem» que en aquesta ocasió sigui el conflicte bèl·lic a Ucraïna, i la seva deriva econòmica, el que causi un nou ajornament. «No hi té res a veure i en cap cas pot ser un condicionant» per a la determinació de les dates, va manifestar la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja.

També amb Ucraïna de fons, tot i que de manera molt col·lateral, l’afirmació realitzada per l’Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, sobre líders (sense atribuir) que fugen en maleters de cotxe, i que moltes veus van identificar amb Carles Puigdemont, va portar la portaveu a assenyalar que el polític socialista «ha demostrat no donar la talla». «Hi ha centenars de morts i Borrell es dedica a fer bromes de consum intern que només li fan gràcia a ell i indignen milers de catalans. Les seves paraules causen vergonya», va sentenciar Plaja. L’entorn de Borrell, per la seva part, va deixar caure a les xarxes que, en realitat, el representant de la UE es va referir implícitament a l’expresident ucraïnès prorús Víktor Ianukóvitx. Perquè no hi hagués dubtes, i després de la declaració del mateix president la setmana passada en què va condemnar la invasió russa, el Govern també va mostrar el ple suport a les mesures de la UE.