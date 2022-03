Prop de 3.500 persones han protestat aquest dimecres a la plaça de Catalunya de Barcelona en contra de l'agressió a Ucraïna, segons xifres de la Guàrdia Urbana. Entitats, moviments socials, partits i sindicats han convocat la concentració units al voltant del lema 'Aturem la Guerra'. A través d'un manifest, llegit per David Fernàndez i Cristina Brondo, han demanat que s'aturi l'escalada bel·licista, han rebutjat qualsevol solució militar i han exigit "tots els esforços necessaris" per iniciar un procés "real" de diàleg. "Ens toca tornar a dir 'no a la guerra'", han assegurat fent ressonar el clam per tota la plaça. En paral·lel, la comunitat ucraïnesa s'ha desmarcat de la concentració i s'ha manifestat pel seu compte, com fan diàriament.