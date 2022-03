Tot i que la decisió depèn del Ministeri de Sanitat, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, advoca per retirar l’obligatorietat de l’ús de mascaretes en interiors una vegada s’hagin retirat de les aules de batxillerat. El president del Govern, Pedro Sánchez, va dir dilluns que la mascareta deixarà de ser obligatòria en interiors «molt aviat».

Argimon va defensar fa setmanes retirar ja les mascaretes de les aules de manera esglaonada, començant pels més petits (primària) abans de la primavera i acabant per batxillerat al maig. És una mesura que no ha començat encara, però que es preveu pròximament. Així, quan l’obligació del tapaboques desaparegui del tot en escoles i instituts, el conseller veu bé que desaparegui també per als adults a la resta d’espais tancats.

A més, el comitè científic assessor de la covid-19 de la conselleria, en la línia amb l’executiu central, proposa que la mascareta en llocs tancats sigui recomanable (ja no obligatòria) per als «grups d’alt risc» si hi ha una «alta concentració de persones». Així consta en l’últim informe del grup d’experts, que data del 23 de febrer.

Paral·lelament, el pròxim dia 5 s’acabaran les quarantenes per a tots els contactes estrets de persones contagiades per coronavirus, estiguin o no vacunades. Com s’esperava, la Comissió de Salut Pública, en la qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, va aprovar ahir -i amb consens- la supressió definitiva de tots els aïllaments.

En la reunió, no obstant, es va ignorar una vegada més la recomanació dels pediatres de retirar la mascareta en interiors a les escoles i tampoc es va acordar escurçar les quarantenes per als positius, com diverses comunitats demanen des de fa setmanes.

En les primeres onades, les persones que estaven en contacte directe amb un infectat havien de guardar un aïllament de 10 dies. Ja en la sisena onada, Sanitat va decidir que els qui haguessin rebut la pauta vacunal completa no havien de respectar cap tipus d’aïllament. Això sí, se’ls demanava limitar la seva activitat.