El Tribunal Suprem ha suspès el judici que havia de celebrar contra la diputada de la CUP Eulàlia Reguant per un delicte de desobediència, en negar-se a respondre a l’acusació que exercia Vox en la vista oral que es va seguir contra els líders del procés. L’alt tribunal va ordenar ahir que les actuacions retrocedeixin fins al moment en què el fiscal ha de presentar el seu escrit d’acusació i insti a l’obertura de judici oral, perquè ho faci el Suprem, que és a qui correspon per la seva condició d’aforada. La Sala, presidida per Miguel Colmenero, va admetre una de les qüestions prèvies plantejades per la defensa de Reguant, que exerceix l’advocat Daniel Amelang, i que va avalar el fiscal Carmelo Quintana.

Per això va qualificar d’«error» que la tramitació del procediment contra ella seguís en un jutjat madrileny després que fos elegida diputada del Parlament. Poc abans de començar la vista oral el també diputat de la CUP Xavi Pellicer va anunciar que el ministeri públic havia rebaixat la seva petició de pena de sis a quatre mesos de presó, en un escrit presentat per la Fiscalia del Suprem, mentre que l’anterior el rubricava la madrilenya, circumstància que la defensa va esgrimir per demanar la nul·litat d’actuacions.

L’advocat va qualificar d’«extemporània» la modificació del ministeri públic i va criticar que el nou escrit inclogués canvis substancials en el relat de fets que s’atribueix a Reguant, com que el president del tribunal del judici del procés, Manuel Marchena, la va advertir de les conseqüències penals que la seva negativa a contestar a Vox podia suposar-li. El fiscal va admetre que «s’havien superat uns límits que no es podien passar», perquè hauria d’haver estat el Suprem qui obrís judici oral contra Reguant, però va demanar al tribunal que rebutgés la resta d’al·legacions de la defensa, com que Reguant ja va ser multada pel Suprem amb una sanció prevista per quan no s’està davant un delicte, que és incompatible amb jutjar-la ara i suposa castigar dues vegades els mateixos fets.

La fiscalia es va preguntar en quina manera s’havien pogut vulnerar els drets ideològics de Reguant i va recordar que la seva conducta va ser «una negativa radical» a contestar cap pregunta que li fes l’acusació, no les que poguessin ser impertinents, per la qual cosa va cometre desobediència. Reguant va acudir al TS acompanyada per diputats de la CUP, ERC, Bildu i Junts.