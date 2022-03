La CUP vol acabar amb la dilació del debat sobre les dietes dels diputats del Parlament. Els anticapitalistes van sol·licitar ahir que es convoqui la Mesa ampliada i que es voti la seva proposta de regularització sent conscients de la seva falta de suports, però la Mesa va remetre l’assumpte al «grup de treball» que lidera la vicepresidenta primera, Alba Vergés. Unes trobades informals que es van obrir entre PSC, ERC i Junts per negociar un pla junts, en tenir majoria, però que va quedar en «stand by» amb l’inici de la polèmica per les llicències per edat, una mena de prejubilació per a funcionaris que portaven més de 15 anys a la Cambra i que superaven els 60 anys. Aquest conflicte va acabar obrint una disputa oberta que s’arrossega des de fa anys: qui ha d’assumir la tributació del pas de dietes a sou?

En els darrers pressupostos del Parlament ja es va acordar que es pactaria una fórmula concreta perquè les indemnitzacions per despeses de viatge i desplaçament (que oscil·len entre 16.975,56 i 23.895,12 euros anuals) passessin a incorporar-se al sou dels parlamentaris com més aviat millor, cosa que implica que quedarien subjectes a tributació de l’IRPF. Per evitar que els diputats perdin part de la retribució neta, la proposta passava perquè aquesta retenció la cobrís el Parlament, cosa que suposaria, segons fonts de la Cambra, un cost d’1,1 milions d’euros per a les arques. Però la proposta de la CUP va en la direcció contrària. Pressionen perquè siguin els mateixos parlamentaris els que paguin la tributació, el que, de facto, suposa una rebaixa de salari. Cosa que, excepte els comuns, la resta de l’hemicicle no accepta i per això es disposa a negociar un percentatge concret que no impacti en el sou. Des de la CUP critiquen el retard sobre aquest assumpte i proposen que la totalitat de les dietes passi a assignació fixa i que es regularitzi aquesta paga, sense que es contempli una quota concreta i estable de dietes, sinó que cada despesa estigui subjecta a justificació. Fonts parlamentàries asseguren que la Mesa no es va voler posicionar sobre l’assumpte, remetent el debat a les trobades liderades per Vergés.