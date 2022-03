Els equips d'aire dels Bombers de la Generalitat presenten una greu anomalia: el manòmetre –l'instrument que informa el bomber de quant aire disposa durant un servei– es congela per causes desconegudes. El problema no interromp el subministrament d'oxigen però sí que enganya el bomber, que obeint a un manòmetre congelat creu que encara disposa de reserva i pot quedar-se sense aire sobtadament. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, s'ha observat aquest error en el funcionament dels dos models d'Equips de Respiració Autònoma (ERA) que usen els bombers: MSA i Dräger. Es desconeix per què fallen.

La cúpula va ordenar la retirada de 170 unitats noves de la marca MSA a principis de desembre, però poc després va saber que la problemàtica podia afectar a tots els equips. En una intervenció telefònica dels Mossos d'Esquadra, dos comandaments del cos d'emergències mostren el seu temor al fet que aquest problema pugui provocar accidents o fins i tot morts. Manifesten que la mort del bomber Joan Liébana, al juny del 2021, també podria guardar relació amb aquests incidents. No obstant això, per a no detenir el funcionament del cos, no van traslladar aquest temor als 5.000 bombers professionals i voluntaris. I han negat als sindicats que aquesta fallada pugui tenir cap vincle amb la mort de Liébana.