Un jutjat de Barcelona està investigant una exdirectora general i quatre càrrecs de la Generalitat per presumptament afavorir tres empreses per a l’obtenció de diferents acreditacions com a entitats col·laboradores de l’Administració. El titular del Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona, Santiago García, va prendre declaració com a imputats als set implicats en aquesta suposada trama de corrupció. El cas va ser denunciat per un funcionari adscrit al servei que gestiona aquestes acreditacions.

La Fiscalia Anticorrupció, després d’efectuar una investigació prèvia amb els Mossos d’Esquadra, va presentar fa uns mesos una denúncia contra la que va ser fins al juny de l’any passat directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Mercè Rius Serra, i també contra una subordinada d’aquest departament, contra la responsable de l’Oficina d’Acreditacions d’Entitats Col·laboradors (OAEC) i els caps del departament de Gestió de la Contaminació del Sòl de l’Agència Catalana de Residus (ACR) i de la unitat de recuperació d’aqüífers de l’Agència Catalana de l’Aigüa (ACA), així com els directius de dues empreses implicades. L’acusació pública els atribueix els delictes de prevaricació, tràfic d’influències i malversació. Fonts de la defensa asseguren que no hi ha proves sobre aquestes imputacions.

La fiscalia sosté que la que era la directora general de qualitat ambiental, «de comú i previ acord» amb la cap de l’OAEC, que en depenia, van efectuar «de manera reiterada actuacions de manera arbitrària, injustificada i sense respectar» els requisits legals imposats perquè determinades empreses obtinguessin les acreditacions per esdevenir entitats col·laboradores de l’Administració, malgrat que no estaven tècnicament capacitades per aprovar l’auditoria. Aquest «tracte preferencial» va produir, segons l’acusació, un «perjudici» a les companyies que sí reunien les condicions i «l’engany consegüent a l’erari públic». La trama, segons els informes, modificava presumptament els criteris tècnics i administratius d’avaluació i establia uns paràmetres a mida per a les empreses que pretenien afavorir. Així, suposadament incomplia de manera reiterada les instruccions legalment fixades, segons els Mossos.

«Evident tracte de favor»

La denúncia de la fiscalia destaca que directius d’una de les empreses beneficiàries es van reunir amb la directora general de Qualitat Ambiental, aconseguint «un evident tracte de favor» durant la tramitació de l’expedient i malgrat que aquesta companyia no estava tècnicament capacitada per presentar-se a l’auditoria. En aquest cas, a la firma se li va arribar a donar «sense justificació» fins a tres oportunitats per poder passar l’auditoria necessària, sense aconseguir-ho en cap. Tot i aquest resultat negatiu, els responsables de l’Administració i els auditors imputats van emetre informes favorables i l’empresa es va poder inscriure com a entitat col·laboradora en l’àrea de medi ambient.