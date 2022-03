Un nou xoc entre alts càrrecs del Parlament ja s’acumula als episodis de tensió, discrepàncies i recels generats entre funcionaris després de revelar-se que la institució gasta 1,7 milions d’euros en les polèmiques llicències per edat, una mena de prejubilació a la qual podien acollir-se aquells empleats que tinguessin 60 anys i que en portessin més de 15 a la cambra catalana.

La secretària general, Esther Andreu, va decidir dimecres retirar les competències que quan va ser designada va atribuir al lletrat major, Miquel Palomares, i al seu predecessor en el càrrec i ara lletrat, Antoni Bayona, després que encadenessin diverses discussions sobre l’informe jurídic que va encarregar la Mesa el 18 de gener per analitzar si es poden retirar les llicències d’edat als funcionaris que ja les tenen concedides, és a dir, als 21 empleats que ja les cobren i als 12 que la van sol·licitar el 2021 però als quals encara no se’ls abona.

Discrepància

Els dubtes sobre si aquesta paga respon o no a drets consolidats de la plantilla van sorgir amb força després que el Parlament aprovés suprimir l’article que els regula sense negociar amb el cos funcionarial. Andreu, que quan va assumir el càrrec va distribuir algunes de les seves competències pròpies (a Palomares, la direcció dels serveis jurídics; i a Bayona, l’assistència i l’assessorament jurídic especialitzat a la Mesa i la Junta de Portaveus), va ordenar al lletrat major que s’encarregués de redactar la seva opinió sobre les llicències ja concedides. La seva posició era que les llicències per edat no eren un dret consolidat. Però això no va convèncer Andreu i, segons diverses fonts parlamentàries, després d’una reunió de la junta de lletrats celebrada la setmana passada, va ordenar a un altre lletrat, Ferran Domínguez, un nou informe, que va ser registrat al Parlament però que no es va incloure a l’ordre del dia de la Mesa de dimecres passat. Això va provocar l’enuig de Palomares, que es va veure «totalment desacreditat».

Segons fonts parlamentàries, Andreu ho va fer per demanar totes les opinions jurídiques sobre l’assumpte, però la conclusió que acaba al registre és que retirar la concessió de la paga pot contravenir la normativa i posar en perill la seguretat jurídica dels empleats, que ja han posat a les mans d’advocats la decisió. Fonts presents a la Mesa asseguren que hi va haver una «gran bronca» entre Andreu i Palomares.