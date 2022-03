Ada Colau va rebutjar ahir davant del jutge que influís en la concessió de subvencions a entitats afins a les quals havia estat vinculada i va afegir que el mecanisme que es va utilitzar, que va ser modificat el 2020, feia anys que s’utilitzava al consistori. L’alcaldessa de Barcelona va explicar que algunes de les ajudes públiques sota sospita venien heretades de l’anterior govern municipal del convergent Xavier Trias. Fonts de la fiscalia van apuntar que el 99,9% dels fets relatats en la querella presentada per l’Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica són idèntics als de la denúncia d’Advocats Catalans per la Constitució, cas que va ser arxivat al juliol de 2021 pel ministeri públic (no va arribar al jutjat) en trobar només irregularitats administratives, però no delicte. El fiscal del cas ha aportat a la causa un llapis de memòria amb els expedients que va analitzar en el seu moment.

Suport d’alguns ciutadans L’alcaldessa va declarar davant del titular del Jutjat d’Instrucció número 21 de Barcelona com a imputada pels presumptes delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics, tràfic d’influències i negociacions prohibides a funcionaris. Colau va rebre el suport d’un grup de ciutadans que es van reunir a prop del jutjat. Aquest col·lectiu es va veure cara a cara amb simpatitzants de Vox. Els Mossos van acordonar els ultres i no es van registrar incidents. Això sí, un dirigent del partit va aprofitar per reclamar la dimissió de la regidora. L’origen del cas és una querella presentada per l’Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica per la concessió de subvencions a l’Observatori DESC, on Colau va treballar, de les quals es beneficien Enginyers sense fronteres (ESF), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), de la qual va ser portaveu i cap visible, i on es va llaurar una trajectòria a partir de la qual va arribar a la política i a l’alcaldia de Barcelona. El seu interrogatori va durar una hora i l’alcaldessa va estar acompanyada pels advocats Olga Tubau i Àlex Solà.