Als que creguin que totes les notícies sobre immatriculacions de l’Església s’assemblen com gotes d’aigua, és a dir, que l’entradeta, el desenvolupament i el final solen presentar la mateixa felonia, la història que aquí s’explicarà és un antídot contra aquesta creença. En aquesta ocasió el que és immatriculat, entre altres propietats alienes, és el celler d’una finca agrícola, això amb l’excusa que a sobre d’aquesta estada hi ha el despatx de la rectoria d’una maca església del Penedès. Si fins i tot així creuen que tampoc n’hi ha per tant, que com a exemple més gros hi ha el fet d’immatricular-se en el seu dia la Mesquita de Còrdova per només 30 euros de tràmits documentals, queda dit per endavant que en aquesta història hi ha, en paraules de la mateixa Església, rectors amb concubines i fornicatur publice, o sigui, encara que dit en llatí, sexe a la vista de tots. A veure qui dóna més.

La disputa ha saltat aquesta vegada a Sant Sebastià dels Gorgs, un dels pobles minúsculs que formen el terme municipal d’Avinyonet del Penedès. Isidre Hugas, cap de família de Ca l’Isidret, com es coneix casa seva al poble, va rebre una carta desconcertant amb el segell oficial del bisbat de Sant Feliu, del qual depèn la parròquia local. És un segell curiós. Montserrat al fons, a la dreta un raïm que penja d’un full de parra i a l’esquerra el que sembla un calçot sobre una graella. O potser és una costella. Més curiós era el motiu de la missiva. Xavier Armengol Siscares, delegat diocesà de Patrimoni, convidava Isidre Hugas a resoldre una suposada disputa per la titularitat d’algunes porcions de l’antic monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, disputa de la qual l’afectat, heus aquí el que és estrany, no sabia ni tan sols que existís. No està bé abusar periodísticament de l’expressió kafkià, però en aquest cas ho era. «Li reitero la meva petició de poder veure’ns personalment per tal de materialitzar el seu desig i tancar satisfactòriament el cas per als nostres mutus interessos», s’acomiadava a la carta el delegat diocesà. Vaja, que acabava de descobrir només un parell de paràgrafs abans que part de les seves propietats, entre elles el celler de casa, eren reclamades per l’Església i, no només això, donaven per fet que el seu «desig» era resoldre aquest contratemps.

Duel de documents

Va començar així un litigi judicial iniciat per Hugas i que ha donat peu a un magnífic duel de documents antics que, sembla, ha fet gaudir la jutgessa de Vilafranca del Penedès encarregada del cas. La justícia ha donat la raó sense matisos a la família Hugas. La desamortització de béns eclesiàstics de 1821 va ser una oportunitat que la família Hugas va aprofitar per aconseguir la propietat de l’antic convent benedictí de Sant Sebastià dels Gorgs, tal com consta en unes escriptures.